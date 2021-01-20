Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, показала располневшую фигуру в купальнике

Артистка последовала примеру своих звездных коллег и укатила отдыхать на Мальдивы. Новые яркие кадры отдыха артистка выложила на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

«Да, после танцев я очень поправилась, но потихонечку буду сейчас приходить в форму», - заявила певица, красуясь перед зеркалом в красных шортах и черном мини-топе.

Также Димопулос показала свою фигуру в купальнике. Она сфотографировалась, стоя под душем.

«Всего в отеле 72 виллы (64 пляжных и 8 на воде). Все они разные, но одинаково бережно интегрированы в природу. Это эко рай с вниманием к мельчайшим деталям», - рассказала артистка.

Отметим, увидев фигуру Димопулос, пользователи Сети были просто в восторге.

«Какая богиня», «Девушка-шик🔥🔥🔥 Санта, все время любуюсь», «Попка огонь 🔥, да и сама на уровне», «Ну просто Нимфа!!!», «Санта, как вообще возможно быть такой красивой? Шикарная», «Фигура огонь», «Вот это орешек, мамочки», «Райская красота», «Наслаждаюсь такой красотой», «Ну, наконец-то», - пишут в комментариях.

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