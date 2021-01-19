Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону " Танців з зірками», Санта Дімопулос, підкорила фігурою на пляжі

Санта Дімопулос викликає у шанувальників радість і захоплення, адже вона завдяки наполегливій праці після других пологів перетворила фігуру в ідеал і скинула більше 15 кілограмів. За словами артистки, найголовніше-чисте харчування.

Насправді нічого складного в цьому немає. Всі шукають якусь чарівну таблетку, але каша, овочі, риба на пару, м'ясо, зелень – це основа раціону, відзначала зірка в інтерв'ю.

І відмінно підтверджує свої слова на фото. Прощаючись зі спекотною відпусткою, куди всією сім'єю відправлялися раніше, син Санти поділився в Instagram стильним фото. Позуючи поруч з дітьми, Дімопулос збентежила ідеальними формами в зеленому бікіні.

Найскладнішим було взяти себе в руки і почати діяти. Після народження малятка Санта була в комфорті і не хотіла повертатися в сірі будні.

"Мені дуже подобалося наше розслаблене проведення часу, я приводила себе у форму не поспішаючи. І хто знає, на скільки б це затягнулося, якби в моє життя не увірвався проект " Танці з зірками»», - сказала раніше Санта.

Раніше Дімопулос більш детально розповіла про схуднення після пологів.

"Не думала, що коли-небудь виставлю це. До близько 73 кг / після 59 кг. на фото різниця в 7 місяців.Я люблю просту їжу. На сніданок каша, авокадо, яєчня, салат, сир. Обід-шматочок риби, овочі.

Мені не подобається, коли я не можу відгадати інгредієнти. Люблю українську кухню, але видозмінюю її на свій смак. Іноді себе балую. Для мене найпрекрасніше, що може бути, - це хліб і випічка, з маслом і побільше! Люблю круасани. Те, що раніше я зовсім не їла, зараз можу собі дозволити. Все в балансі», - зізналася співачка.

Дімопулос розповіла, що роки півтора-два не вживала м'яса і відчувала себе абсолютно нормально, але потім відчула необхідність повернути м'ясо в раціон.

Нагадавши, Дімопулос з " Танців з зірками "блиснула красою в Дубаї без макіяжу і фотошопу:"ідеальна жінка".

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