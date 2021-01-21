Колишня солістка ВІА Гри, переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос поділилася дуже особистим кадром

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram екзотична красуня опублікувала фото з відпочинку. Сама Санта була одягнена в яскравий зелений купальник. Волосся дівчини було мокре. Судячи з усього, вона тільки вибралася з басейну.

В руках Санта тримала свою маленьку дочку Софію. Вона міцно обійняла дитину, притиснувши до себе. Фото вийшло неймовірно чуттєвим і ніжним. Особливого шарму знімку надав той факт, що Санта з донькою не схожі одна на одну. У співачки темна шкіра і карі очі, а її дочка Софія пішла в батька. Вона світлошкіра і світлоока.

"Любов це...", - підписала фото зірка.

У коментарях співачці залишили масу приємних відгуків.

"Мої солодкі", "Скільки краси, любові, жіночності, ніжності в цьому фото!", "Неймовірно красиві", «Кава з молоком», «дуже красиві дівчатка", " лялечки. Колір купальника вогонь. Вам дуже пасує!", "Приголомшливі, неможливо відірвати очей», «Фантастика», "чарівно", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Дімопулос з сім'єю відпочиває на Мальдівах. До цього Санта разом з чоловіком і донькою літали в ОАЕ.

Нагадаємо, що Дімопулос зізналася, що їй довелося пережити заради перемоги на "Танцях з зірками": "нерви, лицемірство...".

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