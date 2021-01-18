Українська співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос вразила одкровеннями своїх фанатів
Публікація з зізнанням з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, колишня учасниця ВІА Гри розповіла, що їй довелося пережити заради перемоги на популярному шоу "Танці з зірками".
Один з підписників поцікавився у співачки, чи було складно Санте Дімопулос на паркеті і попросив опублікувати фото з кубком переможця.
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Як зізналася Санта, через участь в шоу у неї почався гормональний збій, а тіло відмовлялося що-небудь робити.
"Так, було надзвичайно складно. 3-6 танців за тиждень, безсонні ночі. Тіло, яке відмовляється працювати і страйкує. Гормональний збій, нерви, лицемірство за спиною... Але воно того варте", - підсумувала популярна співачка в Instagram Stories, опублікувавши ще фото, на якому вона тримає кубок в руках.
Раніше ми розповідали, що Санта Дімопулос показала свою маленьку дочку Софію, з якою вона вирушила на Мальдіви.
Дівчинка, якій зараз рік і чотири місяці, просто зачарувала користувачів мережі своїми блакитними очима і світлими кучериками.
Фолловери Дімопулос пишуть, що дочка все більше стає схожою на неї. У той же час іншим дівчинка більше здалася схожою на свого батька.
Нагадаємо, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала батька і розповіла про сімейну трагедію
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