Українська співачка і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос вразила одкровеннями своїх фанатів

Публікація з зізнанням з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, колишня учасниця ВІА Гри розповіла, що їй довелося пережити заради перемоги на популярному шоу "Танці з зірками".

Один з підписників поцікавився у співачки, чи було складно Санте Дімопулос на паркеті і попросив опублікувати фото з кубком переможця.

Як зізналася Санта, через участь в шоу у неї почався гормональний збій, а тіло відмовлялося що-небудь робити.

"Так, було надзвичайно складно. 3-6 танців за тиждень, безсонні ночі. Тіло, яке відмовляється працювати і страйкує. Гормональний збій, нерви, лицемірство за спиною... Але воно того варте", - підсумувала популярна співачка в Instagram Stories, опублікувавши ще фото, на якому вона тримає кубок в руках.

Раніше ми розповідали, що Санта Дімопулос показала свою маленьку дочку Софію, з якою вона вирушила на Мальдіви.

Дівчинка, якій зараз рік і чотири місяці, просто зачарувала користувачів мережі своїми блакитними очима і світлими кучериками.

Фолловери Дімопулос пишуть, що дочка все більше стає схожою на неї. У той же час іншим дівчинка більше здалася схожою на свого батька.

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