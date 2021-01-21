Бывшая солистка ВИА Гры, победительница последнего сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос поделилась очень личным кадром
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм экзотическая красотка опубликовала фото с отдыха. Сама Санта была одета в яркий зеленый купальник. Волосы девушки были мокрые. Судя по всему, она только выбралась из бассейна.
В руках Санта держала свою маленькую дочку Софию. Она крепко обняла малышку, прижав к себе. Фото получилось невероятно чувственным и нежным. Особого шарму снимку придал тот факт, что Санта с дочкой не похожи друг на друга. У певицы темная кожа и карие глаза, а ее дочка София пошла в отца. Она светлокожая и светлоглазая.
«Любовь это…», - подписала фото звезда.
В комментариях певице оставили массу приятных отзывов.
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«Мои сладкие», «Сколько красоты, любви, женственности, нежности в этом фото!», «Невероятно красивые», «Кофе с молоком», «Очень красивые девочки», «Куколки. Цвет купальника огонь. Вам очень идёт!», «Потрясающие, невозможно оторвать глаз», «Фантастика», «Волшебно», - пишут пользователи сети.
Как известно, Димопулос с семьей отдыхает на Мальдивах. До этого Санта вместе с мужем и дочкой летали в ОАЭ.
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