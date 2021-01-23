Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, поделилась жаркими кадрами из отпуска

Недавно звезда провела небольшой отпуск вместе с семьей в Дубае. Там артистка отдохнула и провела несколько дней с мужем и детьми на солнечном курорте. Однако, путешествие на этом не закончилось и вчера Димопулос блеснула фигурой на пляже, отправившись на Мальдивы. В разделе Стори Санта отметила, что не хочет забывать и о фигуре, даже если беззаботный отдых очень поглощает.

После победы на «Танцах» Димопулос отметила, как расслабилась и набрала немного лишнего. По словам красотки, худеющим стоит обратить внимание на свою еду в первую очередь.

«Гранола и овсянка – не всегда лучший завтрак. В гранолу часто могут добавлять не самые полезные подсластители, а овсянка полезна только, если вы готовите ее из овса грубого помола. Так что будьте аккуратней. И не забывайте, что только сокращение калорий не поможет вам стать обладателями красивого тела» - сказала Димопулос, которая после вторых родов сбросила более 15 килограмм.

Вид звезды в красном бикини у бассейна за завтраком отлично подчеркнул ее слова: Санта знает, как держать себя в форме.

«Вдруг не доешь - отправь плз вместе с подносом по новой почте😂; Как же красиво 😍 ❤️ и гармонично все 🌏🕊; Красивая💜; Приятного отдыха! 😍; Шикарная Санта👑; Волшебно 😍; Очень красиво 😍; Космически красивая с красивой Душой😍; Богиня))👏; У вас очень приятный голос👏; Какая вы красивая💥; Not Bad 🤩😘; Красота🌹🤩; А ещё это красиво 😍».

До этого мы писали, что артистка последовала примеру своих звездных коллег и укатила отдыхать на Мальдивы. Новые яркие кадры отдыха артистка выложила на своей странице в Instagram.

«Да, после танцев я очень поправилась, но потихонечку буду сейчас приходить в форму», - заявила певица, красуясь перед зеркалом в красных шортах и черном мини-топе.

Также Димопулос показала свою фигуру в купальнике. Она сфотографировалась, стоя под душем.

«Всего в отеле 72 виллы (64 пляжных и 8 на воде). Все они разные, но одинаково бережно интегрированы в природу. Это эко рай с вниманием к мельчайшим деталям», - рассказала артистка.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" блеснула красотой в Дубае без макияжа и фотошопа: "Идеальная женщина".

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