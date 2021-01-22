Экс-ВИА Гра Санта Димопулос, победившая на "Танцях з зірками", заставила публику завидовать новым фото

Как передает Politeka.net, 33-летняя певица опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на мальдивском пляже.

Удачный кадр был сделан с помощью дрона. Так, загорелую и лоснящуюся на солнце Санту засняли с высоты птичьего полета. Красотка была в зеленом бикини, и в момент съемки прогуливалась по пустынному пляжу у самой кромки океана. На заднем фоне - фантастический пейзаж, словно кадр из фильма - синее-синее небо, знаменитый отель, построенный прямо на воде, и пышная зелень тропиков сбоку.

"Открытка из Мальдив 💙", - лаконично подписала фото Димопулос.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:

"Вас снимает дрон?)" - "Он самый)"

"Санта, красавица😍"

"Круто! Вам можно сниматься в фильмах🔥🙌"

"Рай😍"

"Красивая женщина и конечно же фото)"

"Потрясающий снимок 😍"

"Божественный вид!"

"Просто неописуемая красота и этот 🩱 сводит всех с ума! И зелень вокруг! И этот залив!🔥"

Ранее мы сообщали, как Санта соблазнила цветущим видом в красном бикини, нежась возле бассейна. Стоит отметить, красотке есть, что показать.

«Я искренне не понимаю, как людям может быть скучно на Мальдивах? Дни летят, а столько всего ещё хочется успеть! Вы спросите, чем же я занимаюсь тут?) Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в разных ресторанах, играем в настольные игры», - отметила Димопулос.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала румяные формы в бикини после похудения: "Иногда себя балую".

Как сообщала Politeka, Димопулос из «Танців з зірками» растрогала очень личным кадром с малышкой-дочкой: «Куколки».