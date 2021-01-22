Экс-ВИА Гра Санта Димопулос, победившая на "Танцях з зірками", заставила публику завидовать новым фото
Как передает Politeka.net, 33-летняя певица опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на мальдивском пляже.
Удачный кадр был сделан с помощью дрона. Так, загорелую и лоснящуюся на солнце Санту засняли с высоты птичьего полета. Красотка была в зеленом бикини, и в момент съемки прогуливалась по пустынному пляжу у самой кромки океана. На заднем фоне - фантастический пейзаж, словно кадр из фильма - синее-синее небо, знаменитый отель, построенный прямо на воде, и пышная зелень тропиков сбоку.
"Открытка из Мальдив 💙", - лаконично подписала фото Димопулос.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:
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"Вас снимает дрон?)" - "Он самый)"
"Санта, красавица😍"
"Круто! Вам можно сниматься в фильмах🔥🙌"
"Рай😍"
"Красивая женщина и конечно же фото)"
"Потрясающий снимок 😍"
"Божественный вид!"
"Просто неописуемая красота и этот 🩱 сводит всех с ума! И зелень вокруг! И этот залив!🔥"
Ранее мы сообщали, как Санта соблазнила цветущим видом в красном бикини, нежась возле бассейна. Стоит отметить, красотке есть, что показать.
«Я искренне не понимаю, как людям может быть скучно на Мальдивах? Дни летят, а столько всего ещё хочется успеть! Вы спросите, чем же я занимаюсь тут?) Большую часть времени провожу с семьей. Плаваем, гуляем, ходим на завтраки, ужинаем в разных ресторанах, играем в настольные игры», - отметила Димопулос.
Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" показала румяные формы в бикини после похудения: "Иногда себя балую".
Как сообщала Politeka, Димопулос из «Танців з зірками» растрогала очень личным кадром с малышкой-дочкой: «Куколки».