Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала маленькую дочь

На фото София, так зовут малышку, была совсем без одежды и с волосами собранными в хвостик. Девочка была мокрой и улыбалась, а кадр частично закрывал экзотический лист. Известно, что Санта сейчас отдыхает с малышкой на Мальдивах. Снимок получился очень светлым и милым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Tropicana", - подписала звезда фотографию.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красотка", "Малышка сладкая", "Волшебная", "Волшебная", "Копия папы", "Милашка", "Какая солнечная девочка", "Счастья вам", "Какая девочка сладкая", "Она безумная лапочка", "Она прекрасна, с каждым новым фото / видео вижу в ней все больше и больше вас", "Такая милашка в раю!", "Какая очаровательная малышка. А эти искренние эмоции... Я как мама двоих, знаю на сколько ценные такие фото".

Мы писали, что участница популярного шоу «Танці з зірками»Санта Димопулос впечатлила довольно соблазнительным фото.

На своей странице в Инстаграм жгучая брюнетка разместила свежий снимок. На нем она позирует в черном нижнем белье, поверх которого набросила кожаную куртку. Димопулус сидит на стуле забросив голову назад и прикрыв свои глаза. Артистка застыла в позе наслаждения.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Димопулос в бикини показала похудевшую на 15 килограмм фигуру

А еще Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" в бикини изумила загаром, кадр, как из фильма

Также Politeka сообщала, что Роскошную виллу Санты Димопулос на Мальдивах сняли с высоты птичьего полета



