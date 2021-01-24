Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танцев со звездами", поинтересовались у фолловеров, где бы они хотели сейчас оказаться

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, в аккаунте Димопулос появилась фотография, где она позирует с обнаженными плечами на Мальдивах. При этом, судя по всему, певица только что вышла из воды - у нее мокрые волосы, а капли еще стекают по ее телу.

"Где вы мечтаете сейчас оказаться?" - спросила она у своих фолловеров.

На фото певица указала геолокацию - кадр был сделан на Мальдивах.

В комментариях пользователи соцсети написали свои варианты ответов, а также засыпали Димопулос комплиментами. Многие написали, что также мечтают сейчас оказаться на Мальдивах, ведь певица показывает очень живописные фотографии из этого места.

"Божественная", "На Мальдивах", "Мальдивы", "Буковель", "После ваших сторис - на Мальдивах, это неописуемо красиво", "Какая красивая", "Ты супер", - пишут в комментариях.

Как известно, сейчас Санта отдыхает на Мальдивах и охотно делится с поклонниками пляжными фото и видео. Особенно радуют фолловеров, конечно, пикантные фото в купальнике.

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