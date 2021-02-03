Такого от нее не ожидали

Украинская певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос продолжает хвастаться снимками с отдыха

Свежее фото звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Как известно, сейчас Санта Димопулос роскошно отдыхает в ОАЭ.

Победительница шоу "Танці з зірками" предстала перед многочисленными фанатами в нежном халате-платье, который лишний раз подчеркнул пышный бюст украинской певицы.

Платье-халат в пол певица дополнила белыми сандалями. Помимо этого, Санта Димопулос решила поинтересоваться, понравился ли фанатам такой наряд и предложила им оставить свой голос в Instagram Stories.

На другом фото Санта Димопулос в компании подружки позировала на одном из пляжа ОАЭ.

Для выхода на публику певица подобрала соблазнительное бикини и стильные очки, а волосы звезда собрала в пучок.

"Моя", - подписала звезда очередное фото в Instagram Stories.

Ранее мы рассказывали, как Санта Димопулос взбудоражила сумасшедшим поступком на отдыхе.

Певица в специальной экипировке решила получить дозу адреналина на экстремальном аттракционе.

Атрракцион представляет из себя зиплайн, протянутый под углом 16 градусов между небоскребами (46-й этаж) над причалом Дубая. Протяженность маршрута составляет один километр, а максимальная скорость достигает 80 км/ч.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" раздразнила мокрым телом без одежды

А еще Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" сверкнула идеальным загаром в бикини

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