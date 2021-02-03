Известная певица, победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос некоторое время была одной из солисток женской группы ВИА Гра

Как пишет Politeka.net, на фан-странице группы в Инстаграм появился архивный снимок, на котором был снят старый состав ВИА Гры. На фото позировала еще совсем молодая Санта Димопулос и две ее коллеги. Судя по всему, девушки выступали на концерте, который был посвящен Хеллоуину, ведь их костюмы были весьма странными.

«Санта Димопулос, Ева Бушмина(LAYAH) и Альбина Джанабаева», - подписали фото авторы аккаунта.

На фото девушки предстали в черных нарядах. Санта выбрала платье с экстремальными вырезами по бокам. Вырезы были украшены золотыми украшениями. Ева Бушмина была в более скромном закрытом наряде. У жены Валерия Меладзе Альбины были небольшие вырезы по всему платью. Девушки обнимались и позировали на камеру.

У всех красоток было сильно разрисовано лицо. Черные потеки и пышные прически делали их похожими на ведьм.

В комментариях под постом оставили несколько отзывов.

«Самый ужасный состав Виа Гры», «Смотрела этот кавер под мелодию рамштайна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Димопулос из "Танців з зірками" пленила загорелыми изгибами в мокром бикини: "Санта, ты как цветочек".

Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" оседлала породистого жеребца, горячие кадры: "Жить в кайф".

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