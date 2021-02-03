В Енергодарі сталася серйозна НП на тепловій електростанції, через яку все місто залишилося без світла

Про аварію написав на своїй сторінці в Фейсбук депутат Енергодарської міськради Анатолій Анохін. Він зазначив, що за всіма ознаками аварія на ТЕС здається серйозною.

"Може бути навіть із зупинкою блоку (- ів). Гул, який всі чули - аварійне скидання пари на ТЕС. Наскільки все серйозно - ніхто нічого сказати не може", - написав депутат.

Він додав, що в місті пропала електрика і вода через зупинку насосів. Також перевантажений мобільний зв'язок.

У свою чергу, жителі міста пишуть в соцмережах, що їх налякав сильний гул. Відзначається, що в місті чути запах гару. Про відключення електрики повідомляють і в сусідньому з Енергодаром Дніпропрудному.

Жителі Енергодара публікують в соцмережах кадри з димлячої ТЕС, а також пожежними машинами, що роз'їжджають по місту з сиренами.

При цьому, офіційної інформації про НП поки немає.

Раніше ми повідомляли про те, що 2 лютого в місті Первомайськ Миколаївської області спалахнула пожежа в ТЦ «Епіцентр.

До місця НП направили чотири відділення рятувальників на автоцистернах у складі 20 осіб. На момент їх прибуття вогнем було охоплено будівлю складу, площа пожежі склала 200 квадратних метрів.

Нагадаємо, масштабна пожежа охопила "Епіцентр", стовп чорного диму видно за кілометри: кадри з місця НП.

Як повідомляла Politeka, палій "Епіцентру" може назавжди відправитися у в'язницю: з'явилися нові деталі НП.

Також Politeka писала, що у Харкові спалахнула потужна пожежа, через густий дим почалися ДТП: кадри події.