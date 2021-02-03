В Энергодаре произошло серьезное ЧП на тепловой электростанции, из-за которого весь город остался без света

Об аварии написал на своей странице в Фейсбук депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин. Он отметил, что по всем признакам авария на ТЭС кажется серьезной.

«Может быть даже с остановкой блока (-ов). Гул, который все слышали — аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно — никто ничего сказать не может», - написал депутат.

Он добавил, что в городе пропало электричество и вода из-за остановки насосов. Также перегружена мобильная связь.

В свою очередь, жители города пишут в соцсетях, что их напугал сильный гул. Отмечается, что в городе слышен запах гари. Об отключении электричества сообщают и в соседнем с Энергодаром Днепропрудном.

Жители Энергодара публикуют в соцсетях кадры с дымящейся ТЭС, а также пожарными машинами, разъезжающими по городу с сиренами.

При этом, официальной информации о ЧП пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что 2 февраля в городе Первомайск Николаевской области вспыхнул пожар в ТЦ «Эпицентр.

К месту ЧП направили четыре отделения спасателей на автоцистернах в составе 20 человек. На момент их прибытия огнем было охвачено здание склада, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Напомним, масштабный пожар охватил "Эпицентр", столб черного дыма видно за километры: кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, поджигатель "Эпицентра" может навсегда отправиться в тюрьму: появились новые детали ЧП.

Также Politeka писала, что в Харькове вспыхнул мощный пожар, из-за густого дыма начались ДТП: кадры происшествия.