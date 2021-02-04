Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова приголомшила одкровенням

Як передає Politeka.net, 24-річна красуня опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала з розпущеним волоссям, в світло-коричневій кофті.

Так, дівчина в своєму зверненні зізналася, що саме "капає їй на мізки" і доводить мало не до сказу.

Виявляється, в багатоквартирному будинку, в якому живе зірка, в багатьох приміщеннях йдуть ремонти - постійний шум від будівельної техніки зводить її з розуму.

"Хочеться сказати, що жодна психіка, яка була здорова, вона не залишиться здоровою після того, як поживете в квартирі, в якій роблять ремонт. Я обійшла дві квартири, які вже не дрилят - дрилять інші вісім... У мене все", - поскаржилася Ульянова.

Втім, участь у "Холостяку" також пошарпала красуні нерви. Як відомо, шоу обернулося скандалом, адже по закінченню проекту з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк, який вибрав Дашу, мав інтимну близькість з іншою учасницею. Сама Ульянова розцінила вчинок хлопця, як зраду і відмовилася з ним будувати відносини. Дівчина стверджує, що сама ніколи не зраджувала у відносинах.

Користувачів досі хвилює питання, чи шкодує переможниця шоу про розрив з Максом. Даша відповіла в Instagram, що такого почуття у неї не виникало.

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