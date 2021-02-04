Победительница "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова огорошила откровением

Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с распущенными волосами, в светло-коричневой кофте.

Так, девушка в своем обращении призналась, что именно "капает ей на мозги" и доводит чуть ли не до бешенства.

Оказывается, в многоквартирном доме, в котором живет звезда, во многих помещениях идут ремонты - постоянный шум от строительной техники сводит ее с ума.

"Хочется сказать, что ни одна психика, которая была здоровая, она не останется здоровой после того, как поживете в квартире, в которой делают ремонт. Я обошла две квартиры, которые уже не дрелят - дрелят остальные восемь... У меня все", - пожаловалась Ульянова.

Впрочем, участие в "Холостяке" также потрепало красотке нервы. Как известно, шоу обернулось скандалом, ведь по окончанию проекта выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк, выбравший Дашу, имел интимную близость с другой участницей. Сама Ульянова расценила поступок парня, как предательство и отказалась с ним строить отношения. Девушка утверждает, что сама никогда не изменяла в отношениях.

Пользователей до сих пор волнует вопрос, жалеет ли победительница шоу о разрыве с Максом. Даша ответила в Инстаграм, что такого чувства у нее не возникало.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда"