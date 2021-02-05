Міка Ньютон, українська співачка розповіла про диво, "ніколи не переставайте мріяти"

Популярна українська співачка Міка Ньютон відверто розповіла про свою хворобу. Відомо, що зірка живе в США, торік молоденькій дівчині діагностували рак третього ступеня. Politeka.net пише, про те, що довелося пережити знаменитості дівчина зважилася зізнатися шанувальникам в інтерв'ю телепрограми "Сніданок з 1+1".

Як розповідає Міка, рік тому, після операції її ошелешили новиною, що для лікування такого серйозного захворювання необхідно пройти 12 курсів хімієтерапії, а також те, що вона ніколи не стане матусею. Однак дівчина не втрачала надії.

В інтерв'ю Міка розповідає, що спочатку не могла зрозуміти, що з нею відбувається, больових відчуттів не було, і загальні аналізи не викликали тривоги. І тільки після детального обстеження лікарі поставили співачці діагноз. Варто сказати, що попри те, що вона давно живе в США, страшний діагноз їй поставили в Україні. Також і першу операцію Міці зробили в нашій країні. Знаменита співачка підкреслила, що лікарі зробили все дуже якісно.

Міка розповіла, що в США їй довелося платити "просунуту" медичну страховку 770 доларів на місяць, щоб почати лікування, через те, що вона не знала, що її чекає, у скільки обійдеться операції, лікування, і так далі. Крім цієї основної суми, Міка платила ще кілька відсотків (10%) від усієї суми витрат.

За її словами, сталося диво і після чергової операції аналізи покращилися. У неї була перша стадія, так що в один прекрасний день все-таки буде шанс завагітніти. Знаменитість вірить, що це сталося, в тому числі через її непохитну віру і вміння мріяти. Дівчина розповіла, що пройшла курс духовного перевтілення.

Крім віри та вміння мріяти, Міка кожні три місяці ходить на обстеження і стежить, щоб новоутворення не з'явилися знову. Вона розповіла, що тепер вирішила допомагати українцям хворим на рак, організувавши Фонд для допомоги дорослим, яким поставили такий страшний діагноз. Також співачка побажала всім берегти своє здоров'я.

Зовсім недавно Міка вирішила змінити імідж, запропонувавши фанатам вибрати який їй стати: "друзі, я дуже довго була блондинкою! Вибирайте, який мені стати? Брюнетка? Руденькою? Полуниця? Або продовжувати бути блондинкою?!"

На сайті Politeka ми писали, що у зірки "Євробачення" Мікі Ньютон рак, співачка вразила відвертим зізнанням: "кожні три місяці..."

Портал Politeka пише, що у відомої української співачки підтвердили рак, зірка "Євробачення" перервала мовчання: "лікарі не могли повірити".