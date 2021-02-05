Мика Ньютон, украинская певица рассказала о чуде, "никогда не переставайте мечтать"

Популярная украинская певица Мика Ньютон откровенно рассказала о своей болезни. Известно, что звезда живет в США, в прошлом году молоденькой девушке диагностировали рак третьей степени. Politeka.net пишет, о том, что пришлось пережить знаменитости девушка решилась признаться поклонникам в интервью телепрограммы "Сніданок з 1+1".

Как рассказывает Мика, год назад, после операции ее ошарашили новостью, что для лечения такого серьезного заболевания необходимо пройти 12 курсов химиотерапии, а также то, что она никогда не станет мамочкой. Однако девушка не упускала надежды.

В интервью Мика рассказывает, что поначалу не могла понять, что с ней происходит, болевых ощущений не было, и общие анализы не вызывали тревоги. И только после детального обследования врачи поставили певице диагноз. Стоит сказать, что несмотря на то, что она давно живет в США, страшный диагноз ей поставили в Украине. Также и первую операцию Мике сделали в нашей стране. Знаменитая певица подчеркнула, что врачи сделали все очень качественно.

Мика рассказала, что в США ей пришлось платить "продвинутую" медицинскую страховку 770 долларов в месяц, чтобы начать лечение, так как она не знала, что ее ожидает, во сколько обойдется операции, лечение, и так далее. Кроме этой основной суммы, Мика платила еще несколько процентов (10%) от всей cуммы затрат.

По ее словам, случилось чудо и после очередной операции анализы улучшились. У нее была первая стадия, так что в один прекрасный день все таки будет шанс забеременеть. Знаменитость верит, что это случилось, в том числе, из-за ее непоколебимой веры и умения мечтать. Девушка рассказала, что прошла курс духовного перевоплощения.

Кроме веры и умения мечтать, Мика каждые три месяца ходит на обследования и следит, чтобы новообразования не появились снова. Она рассказала, что теперь решила помогать украинцам больным раком, организовав Фонд для помощи взрослым, которым поставили такой страшный диагноз. Также певица пожелала всем беречь свое здоровье.

Совсем недавно Мика решила сменить имидж, предложив фанатам выбрать какой ей стать: "Друзья, я очень долго была блондинкой! Выбирайте, какой мне стать? Брюнетка? Рыженькой? Клубника? Или продолжать быть блондинкой?!"

На сайте Politeka мы писали, что у звезды "Евровидения" Мики Ньютон рак, певица поразила откровенным признанием: "Каждые три месяца..."

Портал Politeka пишет, что у известной украинской певицы подтвердили рак, звезда "Евровидения" прервала молчание: "Врачи не могли поверить".