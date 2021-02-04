Зірка показала себе у всій красі

Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон порадувала шанувальників цікавим знімком

Спокусниця вирішила показати свою фігуру в гарячому і зухвалому вбранні, пише Politeka.net. Зірка постала в косусі зі сяючими шипами.

Періс розчахнула одяг, блиснувши грудьми в спокусливій білизні. Модель позувала в мереживному ліфчику, який прикрив найінтимніше з якоюсь ніжністю "приліпившись" до бюста.

Зірка також одягла шкіряні лосинки на високій посадці, які виділили струнку талію. Крім того, чорна тканина обтягнула пружні сідниці знаменитості.

Пишна зачіска і макіяж з акцентом на очі стали завершенням образу, який здавався дуже зухвалим: "Прекрасна, як ніколи".

Модель зробила репост даного знімка із закритої групи у своєму сторіс. Автор поста написав, що захоплюється моделлю, адже вважає її сильною і сміливою особистістю. За словами шанувальника, зірка постійно його надихає і вчить йти до мети.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон народилася 17 лютого 1981 року в забезпеченій родині.

Прадід Періс - Конрад Хілтон - є засновником готельної імперії "Хілтон", а модель вважалася спадкоємицею його багатств.

Однак після низки скандалів, багатий родич передумав.

Зокрема, модель була заарештована за водіння в нетверезому стані, а також водила на великій швидкості.

Крім того, в мережу були злиті кадри сексуальних утіх блондинки з її бойфрендом.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».