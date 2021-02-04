Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон порадовала поклонников интересным снимком
Соблазнительница решила показать свою фигуру в горячем и дерзком наряде, пишет Politeka.net. Звезда предстала в косухе со сияющими шипами.
Пэрис распахнула одежду, сверкнув грудью в соблазнительном белье. Модель позировала в кружевном лифчике, который прикрыл самое интимное с некой нежностью "прилепившись" к бюсту.
Звезда также надела кожаные лосинки на высокой посадке, которые выделили стройную талию. Кроме того, черная ткань обтянула упругие ягодицы знаменитости.
Пышная прическа и макияж с акцентом на глаза стали завершением образа, который казался очень дерзким: "Прекрасна, как никогда".
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Модель сделала репост данного снимка из закрытой группы в своем сторис. Автор поста написал, что восхищается моделью, ведь считает ее сильной и смелой личностью. По словам поклонника, звезда постоянно его вдохновляет и учит идти к цели.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в обеспеченной семье.
Прадедушка Пэрис – Конрад Хилтон – является основателем отельной империи «Хилтон», а модель считалась наследницей его богатств.
Однако после череды скандалов, богатый родственник передумал.
В частности, модель была арестована за вождение в нетрезвом состоянии, а также водила на большой скорости.
Кроме того, в сеть были слиты кадры сексуальных утех блондинки с ее бойфрендом.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».