Український боксер Олександр Усик чому воліє, щоб його називали саме " Олександр"



Як передає Politeka.net, про подію на одній з прес-конференцій спортсмен розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Ходят слухи" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, спочатку на його табличці було написано "Aleхandr", а потім "Oleхandr". Одна з журналісток поцікавилася, який варіант йому подобається більше. Боксер вибрав перший.

"Це міжнародне ім'я. Тут немає такого, що я українець і так мене називають тільки в Україні. Я відповів, що більше подобається "Александр", тому що у мене є певна абревіатура, яку я використовую з маленького віку – UA. Абревіатура зв'язується як Україна і Усик Олександр. Я собі таку штуку придумав в 14 років", - пояснив боксер.

Також Усик додав, що в той момент ЗМІ зробили висновок, що таким чином він підтримує Росію, але це не так.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Усик заявив, що йому більше подобається, коли його називають Олександр.



"Александр. Буква "а". Александр - це російською, Олександр - українською. Мені подобається Александр", - сказав тоді боксер.