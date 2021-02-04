Украинский боксер Александр Усик почему предпочитает, чтобы его называли именно "Александр"



Как передает Politeka.net, о произошедшем на одной из пресс-конференций спортсмен рассказал в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, сначала на его табличке было написано "Aleхandr", а потом "Oleхandr". Одна из журналисток поинтересовалась, какой вариант ему нравится больше. Боксер выбрал первый.

"Это международное имя. Тут нет такого, что я украинец и так меня называют только в Украине. Я ответил, что больше нравится "Александр", потому что у меня есть определенная аббревиатура, которую я использую с маленького возраста – UA. Аббревиатура связывается как Украина и Усик Александр. Я себе такую штуку придумал в 14 лет", - пояснил боксер.

Также Усик добавил, что в тот момент СМИ сделали вывод, что таким образом он поддерживает Россию, но это не так.

Напомним, в одном из интервью Усик заявил, что ему больше нравится, когда его называют Александр.



"Александр. Буква "а". Александр - это по-русски, Олександр - по-украински. Мне нравится Александр", - сказал тогда боксер.