Украинский боксер Александр Усик почему предпочитает, чтобы его называли именно "Александр"
Как передает Politeka.net, о произошедшем на одной из пресс-конференций спортсмен рассказал в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, сначала на его табличке было написано "Aleхandr", а потом "Oleхandr". Одна из журналисток поинтересовалась, какой вариант ему нравится больше. Боксер выбрал первый.
"Это международное имя. Тут нет такого, что я украинец и так меня называют только в Украине. Я ответил, что больше нравится "Александр", потому что у меня есть определенная аббревиатура, которую я использую с маленького возраста – UA. Аббревиатура связывается как Украина и Усик Александр. Я себе такую штуку придумал в 14 лет", - пояснил боксер.
Также Усик добавил, что в тот момент СМИ сделали вывод, что таким образом он поддерживает Россию, но это не так.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Дженнифер Лопес в крохотной футболке и лосинах довела до мурашек: "Незабываемое зрелище"
Редкий кадр Софии Ротару с братом, который использовал ее имя, всколыхнул Сеть: "Какие вы..."
"Сколько Бог даст": 37-летняя украинка родила 15-го малыша и не собирается останавливаться
Новые кадры пожара в "Эпицентре": поджигатель "вырубил" охранников супермаркета, видео
Напомним, в одном из интервью Усик заявил, что ему больше нравится, когда его называют Александр.
"Александр. Буква "а". Александр - это по-русски, Олександр - по-украински. Мне нравится Александр", - сказал тогда боксер.
Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился.
Как писала Politeka, Усик назвал нового соперника, которого жаждет разнести на ринге.
Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри.