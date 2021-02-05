Довгонога телеведуча Леся Нікітюк похвалилася своєю гордістю

Красуня показала нові фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Нікітюк сіла на водійське місце розкішного автомобіля Porsche, і закинула ноги в лакованих чобітках на приладову панель. Ймовірно, Леся вирішила похвалитися колготками з незвичайним візерунком.

На іншому кадрі Леся сидить за рулет і піднімає спідницю, щоб колготи можна було краще розгледіти.

Фото викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Сподіваюся це колготки", "шановна, помийте ноги", " Один мінус в цих колготках - з далека здається, що ноги у людини брудні...», «Нога... Ноги на торпеді... Це навіть гірше ніж залишити тарілку після гречки«,» нічо Леся Бояриня, на порше розсікає", "Тату, яке легко можна собі дозволити. Міняй хоч кожну годину", " Ох ці ноги.... з розуму зведуть багатьох", "Леся як завжди шикарна", "я думала мужик", "у моєї мами скатертину з таким же принтом є 😄 але на колготках він явно виглядає краще", - пишуть в коментарях.

Але Леся похвалилася не тільки ногами.

"Хлопці. шо ви? Я ось ніс собі зробила", - пожартувала телеведуча.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

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