Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой любимый наряд в постели

Как сообщает Politeka.net, девушка выложила фото в пикантном образе на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз красотка появилась перед поклонниками в длинном платье леопардовой расцветки с короткими рукавами и слишком откровенным декольте, в котором можно без труда разглядеть черный бюстгальтер - хоть бы прикрылась слегка. Она также надела крупные круглые сережки под цвет платья.

Леся Никитюк оказалась в спальне и присела на край огромной кровати с балдахином. Ведущая закинула ногу на ногу и принялась играться с белыми шторками, позволив любоваться своими формами.

"Любимое платье", - подписала Леся Никитюк постельный кадр.

Ранее телеведущая неожиданно показала, с кем улетела отдыхать на Мальдивы. Она сняла на камеру подругу Ольгу в разноцветной блузке, которая решила поговорить с телефоном на китайском языке. Сама Леся сверкнула в кадре загорелой зоной декольте в необычном бикини змеиной расцветки. Звезда решила вникнуть в значение слов подруги и поделилась своим забавным жизненным опытом в сториз:

"Хуей бухуей йоуде - Оля вам говорит..., - засмеялась в кадре звезда. - Означает - "может быть или нет?" Это когда я выбирала купальники, я тоже так подумала через четыре дня, когда трусы растянулись...".

Напомним, что Леся Никитюк впервые рассказала, как Зеленский изменил ее жизнь: "В одном носке и трусах..."

Как сообщала Politeka, вся замотанная в бинты Леся Никитюк напугала своим видом, что случилось: "Тело варилось..."