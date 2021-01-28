Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой любимый наряд в постели
Как сообщает Politeka.net, девушка выложила фото в пикантном образе на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз красотка появилась перед поклонниками в длинном платье леопардовой расцветки с короткими рукавами и слишком откровенным декольте, в котором можно без труда разглядеть черный бюстгальтер - хоть бы прикрылась слегка. Она также надела крупные круглые сережки под цвет платья.
Леся Никитюк оказалась в спальне и присела на край огромной кровати с балдахином. Ведущая закинула ногу на ногу и принялась играться с белыми шторками, позволив любоваться своими формами.
"Любимое платье", - подписала Леся Никитюк постельный кадр.
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Ранее телеведущая неожиданно показала, с кем улетела отдыхать на Мальдивы. Она сняла на камеру подругу Ольгу в разноцветной блузке, которая решила поговорить с телефоном на китайском языке. Сама Леся сверкнула в кадре загорелой зоной декольте в необычном бикини змеиной расцветки. Звезда решила вникнуть в значение слов подруги и поделилась своим забавным жизненным опытом в сториз:
"Хуей бухуей йоуде - Оля вам говорит..., - засмеялась в кадре звезда. - Означает - "может быть или нет?" Это когда я выбирала купальники, я тоже так подумала через четыре дня, когда трусы растянулись...".
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