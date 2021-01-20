Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно рассказала о своих любовных отношениях
Несмотря на красоту и природное обаяние, романы с мужчинами у красотки часто оборачиваются провалами. Подробности своей личной жизни она раскрыла в интервью Дмитрию Гордону. Во время беседы Леся Никитюк поделилась, кто разбил ее сердце.
"Многие, на самом деле, разбивали. Я не всегда совпадала с портретами девочек для мальчиков, всегда встречались с моими подругами, но начинали заводить отношения и дружбу со мной. Как-то так пошло, что ты ждешь, сейчас он придет, а он дарит цветы мимо тебя, другой. И понимаешь, что ты его друг, и он тебя считает другом", - отметила телеведущая.
Она добавила, что несмотря на такие истории не рассорилась со своими подругами. Леся Никитюк избежала вопроса о неприятном случае с соседом и объяснила, почему не может строить любовь с мужчинами сейчас.
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"Иногда сложные отношения - самые лучшие отношения. Если взять мой график, что меня приходится постоянно ждать, много обид в мою сторону, потому что у меня работа, а я не могу по-другому, я не могу предать. Это предательство для меня будет сейчас не учавствовать нигде и уделять внимание одному человеку. Да, когда семья и дети - тут можно мудро это все объединять", - поделилась звезда своими мыслями.
Вот и сейчас Леся Никитюк оказалась в сложной ситуации. Она призналась, что все еще страдает из-за сильных чувств и не может начать новые отношения:
"Я даже не знаю, что вам сказать. Это все запутано и очень непросто. Я знаю, что любовь существует, и она есть... Скажем так, сердце еще не перегорело".
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