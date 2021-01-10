Блогер и ведущая "Орел и решка" Леся Никитюк решила "потравить душу" фанатам на новогодние праздники
Яркую фотографию телеведущая опубликовала в своем Instagram.
Так, ведущая "Орел и решка" выставила снимок, на котором видно, как она наслаждается купанием в бассейне.
На фотографии можно увидеть довольную Лесю Никитюк в откровенном купальнике, который в очередной раз подчеркивает пышный бюст звезды.
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Популярная телеведущая, судя по снимку, старается зрительно заигрывать с фотографом, а лучики солнца лишь добавляют изюминку этому фото.
Не исключено, что Леся Никитюк попросту решила выставить в Instagram Stories архивное фото с отпуска, но это так и останется загадкой, поскольку звезда никак не подписала публикацию.
Ранее мы рассказывали, что Леся Никитюк огорошила внешностью на отдыхе в Буковеле.
Как известно, Леся Никитюк новогодние праздники решила провести в Буковеле, но бесснежная погода ее подвела.
"Я просила снег, а не дождь. Снег!", - добавила "плачущая" Никитюк.
Через время Леся Никитюк все-таки похвасталась тем, что смогла развлечься со снегом, а в комментариях заметили, что с такой внешностью телеведущей нечего делать на шоу "Холостячка".
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк срочно обратилась к украинцам за помощью, в больнице проблемы
Также Politeka писала, что скандальную Никитюк "обчистили" прямо на съемках