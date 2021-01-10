Блогер и ведущая "Орел и решка" Леся Никитюк решила "потравить душу" фанатам на новогодние праздники

Яркую фотографию телеведущая опубликовала в своем Instagram.

Так, ведущая "Орел и решка" выставила снимок, на котором видно, как она наслаждается купанием в бассейне.

На фотографии можно увидеть довольную Лесю Никитюк в откровенном купальнике, который в очередной раз подчеркивает пышный бюст звезды.

Популярная телеведущая, судя по снимку, старается зрительно заигрывать с фотографом, а лучики солнца лишь добавляют изюминку этому фото.

Не исключено, что Леся Никитюк попросту решила выставить в Instagram Stories архивное фото с отпуска, но это так и останется загадкой, поскольку звезда никак не подписала публикацию.

Ранее мы рассказывали, что Леся Никитюк огорошила внешностью на отдыхе в Буковеле.

Как известно, Леся Никитюк новогодние праздники решила провести в Буковеле, но бесснежная погода ее подвела.

"Я просила снег, а не дождь. Снег!", - добавила "плачущая" Никитюк.

Через время Леся Никитюк все-таки похвасталась тем, что смогла развлечься со снегом, а в комментариях заметили, что с такой внешностью телеведущей нечего делать на шоу "Холостячка".

Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой.

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