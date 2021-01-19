Телеведущая Леся Никитюк рассказала об испытании, которое пережила

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя всю замотанную в бинты, чем успела напугать публику.

Оказывается, Леся подвергла свое тело специальной лечебно-косметической процедуре - T-Shock (дает скорый видимый результат - уменьшение объемов; воздействие проводится с помощью средств с уникальным составом из 31 лекарственного растения).

Перед началом процедуры с Никитюк сняли мерки - талия 74 см, бедра 94, дабы потом было с чем сравнить результат.

"Натерли гелем отдельные участки тела, в которых я захотела уменьшить объем... Замотали бинтами, которые перед этим замачивают в специальном соляном растворе!", - рассказала детальнее заинтригованная Леся и показала себя с бинтами на руках, талии и бедрах.

После этого, по словам ведущей, ее оставили "мариноваться" в таком виде на целый час.

"Дальше на час замотали меня в термо-одеяло... Пока я смотрела сериал "Бриджертоны", тело варилось!", - сообщила Никитюк.

Потом ей пришлось выдержать 45 минут прессотерапии с антицеллюлитным кремом и, в конце концов, после всех "экзекуций" результат превзошел сам себя.

"- 5 сантиметров в объеме!, - похвасталась Леся. - И я нифига не обманываю! Теперь можно на море".

Ранее мы сообщали, Леся показала в Инстаграм, как со своими родителями и маленькими племянницами каталась на санках. Вместе с семьей на улице вовсю резвился и ее пес по кличке Рафик.

«Последний раз каталась недавно… 20 лет назад», - с сарказмом отметила ведущая.

Напомним, что игривая Никитюк приспустила шубку с плеч, соблазнив известного красавчика: "Мне нужна...".

Как сообщала Politeka, Никитюк пригрела своего "мецената" у камина и сняла все на видео: "Мой мальчик любимый, давай…".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк в прозрачном белье за 6 тысяч гривен устроила провокацию: "Зачем такой брак показывать?".