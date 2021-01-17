Известная телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала зимние развлечения
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию сторис, на которых вместе со своими родителями и маленькими племянницами каталась на санках. Вместе с семьей на улице вовсю резвился пес Леси Рафик.
Сначала телеведущая опубликовала видео, на котором сидела на санках, держа на руках Рафика. Звезду спустили с горки и она радостно завизжала.
«Последний раз каталась недавно… 20 лет назад», - подписала видео Никитюк.
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Сердитый Эллерт отчитал "Холостячку" Мишину на публике, кадры перепалки: "Минус пятнадцать..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Санина из "Танців з зірками" внезапно осталась без мужа, певица в печали: "Впервые за 12 лет..."
Звезду "1+1" Таран экстренно убрали из эфиров, что произошло с любимицей зрителя: "Мы не встретимся..."
На следующем сторис Леся снимала, как едет на санках и врезается в сугроб. Не упустила артистка возможности заснять момент падения и аварии. Кроме этого, телеведущая поделилась видео, на которых с горки съезжали ее племянницы, мама и папа. Звезда подчеркнула, что теперь становится ясно, в кого она такая веселая.
Стоит отметить, что у Леси очень близкие отношения с семьей. Она очень много времени уделяет родителям, несмотря на свой плотный график.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк заставила говорить о себе, поделившись кадром в нижнем белье. Никитюк позировала в пикантном кружевном белье с тонкими кожаными ремешками на груди.
Напомним, что игривая Никитюк приспустила шубку с плеч, соблазнив известного красавчика: "Мне нужна...".
Как сообщала Politeka, Никитюк пригрела своего "мецената" у камина и сняла все на видео: "Мой мальчик любимый, давай…".
Также Politeka писала, что Леся Никитюк в прозрачном белье за 6 тысяч гривен устроила провокацию: "Зачем такой брак показывать?".