Известная телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала зимние развлечения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию сторис, на которых вместе со своими родителями и маленькими племянницами каталась на санках. Вместе с семьей на улице вовсю резвился пес Леси Рафик.

Сначала телеведущая опубликовала видео, на котором сидела на санках, держа на руках Рафика. Звезду спустили с горки и она радостно завизжала.

«Последний раз каталась недавно… 20 лет назад», - подписала видео Никитюк.

На следующем сторис Леся снимала, как едет на санках и врезается в сугроб. Не упустила артистка возможности заснять момент падения и аварии. Кроме этого, телеведущая поделилась видео, на которых с горки съезжали ее племянницы, мама и папа. Звезда подчеркнула, что теперь становится ясно, в кого она такая веселая.

Стоит отметить, что у Леси очень близкие отношения с семьей. Она очень много времени уделяет родителям, несмотря на свой плотный график.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк заставила говорить о себе, поделившись кадром в нижнем белье. Никитюк позировала в пикантном кружевном белье с тонкими кожаными ремешками на груди.

Напомним, что игривая Никитюк приспустила шубку с плеч, соблазнив известного красавчика: "Мне нужна...".

Как сообщала Politeka, Никитюк пригрела своего "мецената" у камина и сняла все на видео: "Мой мальчик любимый, давай…".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк в прозрачном белье за 6 тысяч гривен устроила провокацию: "Зачем такой брак показывать?".