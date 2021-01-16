Відома телеведуча Леся Нікітюк похвалилася меценатом, який у неї живе
Українська теледива порадувала шанувальників новими кадрами дозвілля зі своїм улюбленцем на сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.
Нікітюк показала відео, де обіймає свого собачку Рафаеля породи вест-хайленд-уайт-тер'єр і цілує його.
"Рафуля, мій хлопчик улюблений, давай говори, як ти мене чекав, як ти нудьгував. Говори. Кажи: "Ти що мене на цілу зиму вирішила в Хмельницькому залишити, так?",- каже Леся.
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Також доволльная телеведуча показала кадр, на якому обіймає улюбленого вихованця на тлі каміна.
"Я вдома", - підписала вона фото.
Як зізналася Нікітюк раніше, тепер в її житті зміни, адже домашній улюбленець Рафаель отримав справжню роботу.
"Він буде обличчям корму. І він буде меценатом - раз на місяць він буде розвозити цей корм в притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", - розповіла ведуча.
Відзначимо, є у Рафіка і власна сторінка в Instagram, до того ж дуже популярна. За життям песика-блогера стежать майже 44 тисячі фоловерів.
Відомо, що собачку Нікітюк отримала в подарунок на день народження.
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.