Известная телеведущая Леся Никитюк похвасталась меценатом, который у нее живет

Украинская теледива порадовала поклонников новыми кадрами досуга со своим любимцем на странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

Никитюк показала видео, где обнимает своего собачку Рафаэля породы вест-хайленд-уайт-терьер и целует его.

«Рафуля, мой мальчик любимый, давай говори, как ты меня ждал, как ты скучал. Говори. Говори: «Ты что меня на целую зиму решила в Хмельницком оставить, да?», - говорит Леся.

Также доволльная телеведущая показала кадр, на котором обнимает любимого питомца на фоне камина.

«Я дома», - подписала она фото.

Как призналась Никитюк ранее, теперь в ее жизни перемены, ведь домашний любимец Рафаэль получил настоящую работу.

«Он будет лицом корма. И он будет меценатом - раз в месяц он будет развозить этот корм в приюты. То есть уже сам зарабатывает деньги», - рассказала ведущая.

Отметим, есть у Рафика и собственная страница в Инстаграм, к тому же очень популярная. За жизнью песика-блогера следят почти 44 тысячи фолловеров.

Известно, что собачку Никитюк получила в подарок на день рождения.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.