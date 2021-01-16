Известная телеведущая Леся Никитюк похвасталась меценатом, который у нее живет
Украинская теледива порадовала поклонников новыми кадрами досуга со своим любимцем на странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
Никитюк показала видео, где обнимает своего собачку Рафаэля породы вест-хайленд-уайт-терьер и целует его.
«Рафуля, мой мальчик любимый, давай говори, как ты меня ждал, как ты скучал. Говори. Говори: «Ты что меня на целую зиму решила в Хмельницком оставить, да?», - говорит Леся.
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Также доволльная телеведущая показала кадр, на котором обнимает любимого питомца на фоне камина.
«Я дома», - подписала она фото.
Как призналась Никитюк ранее, теперь в ее жизни перемены, ведь домашний любимец Рафаэль получил настоящую работу.
«Он будет лицом корма. И он будет меценатом - раз в месяц он будет развозить этот корм в приюты. То есть уже сам зарабатывает деньги», - рассказала ведущая.
Отметим, есть у Рафика и собственная страница в Инстаграм, к тому же очень популярная. За жизнью песика-блогера следят почти 44 тысячи фолловеров.
Известно, что собачку Никитюк получила в подарок на день рождения.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.