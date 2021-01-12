Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в товаристві молодого чоловіка
Леся Нікітюк вже багато разів розповідала, як доглядає за собою. Артистка дуже любить професійний догляд за шкірою. Вона часто читає різні огляди і рекомендації, обговорює новинки косметики з косметологом і пробує їх на собі. Регулярні процедури у досвідченого фахівця-секрет красивої шкіри.
А ось свої світлі локони зірка довіряє популярному фешн-стиліста, який працює з найвідомішими артистками України. Нещодавно артистка також поділилася фото, приспустивши шубу з голих плечей і звертаючи увагу шанувальників до своєї зачіски. Над образом Нікітюк працював перукар-стиліст Міша Прус, що стоїть за спиною телеведучий і також мило позує.
Відзначимо, також Нікітюк, доглядаючи за собою зволожує обличчя і тіло кокосовим маслом, вживає риб'ячий жир і п'є мінімум два літри води в день. Це вкрай важливо, оскільки тонус шкіри потрібно підтримувати як ззовні, так і зсередини.
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Леся звикла привертати увагу публіки жартами і вмінням посміятися навіть над собою самою. Якщо ж в дитинстві Леся комплексувала з приводу зовнішності, то тепер з легкістю показує себе справжню і не соромиться продемонструвати недоліки.
Після свят Леся показала на відео, як поправилася і як зайва вага відбилася на її талії. Не обійшлося і без звичних лайфхаків по схудненню. Для цього Леся попросила допомоги у дівчинки Олі, яка стояла за її спиною і притримувала талію Лесі, ховаючи зайві складки.
"Живий фотошоп😂; зручна функція😂; Мені потрібна така Оля😘; можна маленького чоловічка з собою возити, чисто для талії; Леся - вогонь обож обожнюю); Слууушай, Ле, а можна Олю позичити?))))😆; ахаха найкраща😂❤️; Як перестати це дивитися? 😂 ; Клас взяла на замітку🔥; чоловіки бояться таку красу", - написали в мережі.
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
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