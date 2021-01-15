Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала пікантний образ в мереживному ліфчику
Леся звикла балувати фанатів модними кадрами зі зйомок, кумедними і жартівливими роликами з життя, а також професійними фото. При цьому особисті Селфі Лесі завжди виявляються популярнішими, ніж інші кадри.
Не так давно зірка блищала в одному ліфчику з мереживами і сіточкою, а також зі шкіряними стрічками на бюсті. Варто відзначити, що ліфчик Леся вибрала непростий, а від знаменитого британського бренду. Вартість самого тільки бюстгальтера становить понад 6 тисяч гривень.
Доповнила свій пікантний лук дівчина також блискучим макіяжем з акцентом на очі, виділивши повіки жовтими і ліловими тінями. Як і очікувалося в мережі оцінили образ, обговоривши зовнішній вигляд телеведучої.
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"Я так завжди вранці виглядаю. А ви?"- з гумором написала ведуча.
Ось як реагують в мережі, серед коментаторів були помічені і зірки-Маша Єфросиніна і Ольга Сумська.
"Богиня краси😻 🔥; Я перша😂; Леся Гар гарна😻; Еротично і спокусливо, Лесюня!🥰; А груди де? Бюстгалтер бачу, груди не бачу...😢 ; чому тебяя немає у орла і решки; ТОВ А де со *ок???; Заміж пора вже!; Че ти брешеш, вранці тебе побачити, так сокирою не відмахаєшся; постаріла...прям видно баба, баба стала ......зморшки видно, навіть під купою тоналки; Леська де груди?); Тема грудей залишилася не розкрита; а форм нуль)) навіщо показувати такий шлюб))».
Відзначимо, якщо ж в дитинстві Леся комплексувала з приводу зовнішності, то тепер з легкістю показує себе справжню і не соромиться продемонструвати недоліки.
Після свят Леся показала на відео, як поправилася і як зайва вага відбилася на її талії.
Не обійшлося і без звичних лайфхаків по схудненні. Для цього Леся попросила допомоги у дівчинки Олі, яка стояла за її спиною і притримувала талію Лесі, ховаючи зайві складки. Примітно, що ще рік тому після свят зірка заявляла, що не займається дієтами.
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
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