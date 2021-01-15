Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала пикантный образ в кружевном лифчике

Леся привыкла баловать фанатов модными кадрами со съемок, забавными и шуточными роликами из жизни, а также профессиональными фото. При этом личные селфи Леси всегда оказываются популярнее, чем другие кадры.

Не так давно звезда блестнула в одном лифчике с кружевами и сеточкой, а также с кожаными лентами на бюсте. Стоит отметить, что лифчик Леся выбрала непростой, а от знаменитого британского бренда. Стоимость самого только бюстгальтера составляет более 6 тысяч гривен.

Дополнила свой пикантный лук девушка также блестящим макияжем с акцентом на глаза, выделив веки желтыми и лиловыми тенями. Как и ожидалось в сети оценили образ, обсудив внешний вид телеведущей.

"Я так всегда утром выгляжу. А вы?"– с юмором написала ведущая.

Вот как реагируют в сети, среди комментаторов были замечены и звезды - Маша Ефросинина и Ольга Сумская.

«Богиня красоты😻🔥; Я перша😂; Леся 😍Гарна😻; Эротично и соблазнительно, Лесюня!🥰; А грудь где? Бюстгалтер вижу, грудь не вижу...😢; почему тебяя нет у орла и решки; Ооо а где со*ок???; Замуж пора уже!; Че ты врешь, утром тебя увидить, так топором не отмахаешся; Постарела...прям видно баба, баба стала ......морщины видно, даже под грудой тоналки; Леська где си*ьки?); Тема груди осталась не раскрыта; А с*сек ноль))зачем показывать такой брак))».

Отметим, если же в детстве Леся комплексовала по поводу внешности, то теперь с легкостью показывает себя настоящую и не стесняется продемонстрировать недостатки.

После праздников Леся показала на видео, как поправилась и как лишний вес отразился на ее талии.

Не обошлось и без привычных лайфхаков по похудении. Для этого Леся попросила помощи у девочки Оли, которая стояла за ее спиной и придерживала талию Леси, пряча лишние складки. Примечательно, что еще год назад после праздников звезда заявляла, что не занимается диетами.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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