Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как стала звездой тревел-шоу "Орел и Решка" при помощи Владимира Зеленского

Тогда еще генеральный продюсер телеканала "Интер", шоумен сыграл ключевую роль в судьбе молодой и обаятельной красотки. Леся Никитюк подробно рассказала о своих отношениях с действующим президентом в интервью изданию "Гордон".

В 2012 году Жана Бадоева решила сделать себе отпуск, потому создатели "Орла и Решки" начали искать замену. В то время Владимир Зеленский был также судьей шоу "Рассмеши комика" и обратил внимание на Лесю Никитюк, которая несколько раз участвовала в программе.

"Зеленский непосредственно принимал решение: утверждал все тогда на канале. Ему показали тех людей, которых они считали нужным взять на проект. Он сказал: "Нет, давайте попробуйте... Как раз вчера сняли "Рассмеши комика". Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее", - припомнила Леся Никитюк.

Вскоре юмористку пригласили на кастинг, который проходил на Воздвиженке, и дали задание, чтобы проверить ее способности. Никитюк успешно справилась и стала новой ведущей "Орла и Решки". Узнав о том, какую роль в ее судьбе сыграл Владимир Зеленский, новоиспеченная звезда отблагодарила руководителя студии "Квартал 95" креативным подарком: вместе с кумой она около двух лет вышивала бисером картину, которые были очень популярны в то время.

"Портрет такой: Украина, и все области вышиты разным орнаментом. Там, где Кривой Рог, – была цифра "95". И потом на каком-то выступлении... Они запустили тогда "Лигу смеха". И я принесла эту картину подарить Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и трусах в гримерке, говорит: "Заходи". – "Так, может?.." – "Заходи". Я говорю: "Вот, это вам", – поделилась Никитюк.

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