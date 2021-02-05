Длинноногая телеведущая Леся Никитюк похвасталась своей гордостью

Красотка показала новые фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Никитюк уселась на водительское место роскошного автомобиля Porsche, и закинула ноги в лакированных сапожках на приборную панель. Вероятно, Леся решила похвастаться колготками с необычным узором.

На другом кадре Леся сидит за рулет и приподнимает юбку, чтобы колготы можно было лучше разглядеть.

Фото вызвали бурную реакцию пользователей Сети.

«Надеюсь это колготки», «Уважаемая, помойте ноги», «Один минус в этих колготках- из далека кажется, что ноги у человека грязные...», «Ноги... Ноги на торпеде... Это даже хуже чем оставить тарелку после гречки», «Ниче Лэся боярыня, на порше рассекает», «Тату, которое легко можно себе позволить. Меняй хоть каждый час», «Ох эти ноги....с ума сведут многих», «Леся как всегда шикарна», «Я думала мужик», «У моей мамы скатерть с таким же принтом есть 😄 но на колготках он явно смотрится лучше», - пишут в комментариях.

Но Леся похвасталась не только ногами.

"Ребятки. шо вы? Я вот нос себе сделала", - пошутила телеведущая.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

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