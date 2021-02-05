Яна Троянова, відома російська актриса десять років тому втратила сина, про трагедію їй повідомив цивільний чоловік

Відома російська актриса Яна Троянова залишилася без єдиного спадкоємця, її син Микола звів рахунки з життям у двадцятирічному віці. Як передає Politeka, першим про трагедію жінці повідомив її цивільний чоловік, російський режисер Василь Сигарєв, повідомляє StarHit.

Василь заговорив про це тільки після того, як розлучився зі своєю коханою. Режисер розповів, що віднедавна не живе з Яною, за її ініціативою. Яна розлюбила його "як чоловіка", про що сама сказала, зізнався режисер.

Про трагедію з Миколою відомий режисер розповідає з болем. Трагічний випадок стався десять років тому, але Яна воліла зберігати мовчання довгий час після події. Стало відомо, що Микола потрапив під вплив "поганої компанії", з'явилися наркотики і алкоголь, юнак не міг впоратися зі своєю залежністю, і скоїв суїцид.

Сигарєв першим дізнався про смерть сина своєї коханої жінки. За словами Василя, Яна поїхала до подруги Наді, і телефон забула вдома. "Я закричав матом, адже мені потрібно повідомити про це Троянової", - розповів Сигарєв. Коли Василь з матерями стали підніматися до квартири Яниної подруги, вона побачила їх. Тоді Василь в останній момент кинувся і, затягнувши кохану в квартиру, повалив на підлогу, намагаючись захистити її від самої себе.

"Вона все зрозуміла", - розповів Сигарєв. Він боявся, що Яна зістрибне в сходовий прохід Старої "сталінки", слідуючи за своїм сином.

Яна нещодавно розмістила пост розповівши про те, що трапилося, " Лети. Прости", - написала актриса в пості присвяченому дню народженню сина.

Сама актриса після трагедії з сином намагалася "заморозити" свої яйцеклітини, щоб народити ще дитину, але тоді кар'єра актриси, за її словами буде перервана, вона просто розчиниться в дитині.

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