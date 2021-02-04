Чудовищное ДТП со смертельным исходом произошло в Винницкой области

Так, водитель грузовика ЗИЛ-131 насмерть сбил пешехода, жителя села Широкая Гребля Хмельницкого района. Потом выбросил тело в реку и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.



На следующий день злоумышленник сам сдался правоохранителям. По словам начальника райотдела полиции Валерия Романюка, им оказался 28-летний житель Хмельницкого района. Тот признался в совершении смертельного ДТП и рассказал: поскольку свидетелей аварии не было, чтобы избежать наказания, он выбросил тело в реку Южный Буг.

Спасатели ГУ ДСНС в Винницкой области достали погибшего из реки между селами Широкая Гребля и Куриловка.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статьям "оставление в опасности" и "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".



Также ранее сообщалось, что на днях ДТП произошло в Виннице. Так, 28-летний водитель автомобиля Renault Master оставил машину запаркованную на стоянке и пошел в магазин.

После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на пожилую женщину, которая стояла на тротуаре впереди.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

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