В Дружківці на Донеччині перекинувся автобус з людьми

Так, на вулиці Машинобудівників сталася ДТП за участю рейсового автобуса №18 "Абсолют — Новомиколаївка". Транспортний засіб з'їхав з дороги і перекинувся, три людини постраждали.

Про це повідомляє Краматорське районне управління поліції.

У поліції уточнили, що водій автобуса 1960 року не впорався з керуванням транспортного засобу через інфаркт, в результаті автобус з'їхав з дороги і перекинувся. Троє з пасажирів віком 35-51 років отримали тілесні ушкодження голови та обличчя.

Водія автобуса госпіталізовано до реанімації місцевої лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.