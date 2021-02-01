В Дружковке Донецкой области перевернулся автобус с людьми

Так, на улице Машиностроителей произошло ДТП с участием рейсового автобуса №18 "Абсолют — Новониколаевка". Транспортное средство съехал с дороги и перевернулось, три человека пострадали.

Об этом сообщает Краматорское районное управление полиции.

В полиции уточнили, что водитель автобуса 1960 года не справился с управлением транспортного средства из-за инфаркта, в результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Трое из пассажиров возрастом 35-51 лет получили телесные повреждения головы и лица.

Водителя автобуса госпитализированы в реанимацию местной больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.