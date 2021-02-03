Медики намагалися реанімувати чоловіка, який потрапив у страшну аварію

Зокрема, в Житомирі в ДТП загинув водій легковика. Чоловікові стало погано за кермом і він направив авто в дерево, щоб не зіткнутися з іншими, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

У центрі Житомира легковик врізався в дерево. Водій помер на місці. Момент зіткнення зафіксували камери стеження.

Медики швидкої, які приїхали на місце ДТП, реанімувати чоловіка не вдалося. Попередньо, у нього обірвався тромб. Ймовірно, водієві стало погано під час руху і він направив машину в дерево, щоб уникнути зіткнення з іншими автомобілями.

У салоні разом з водієм була і пасажирка. Вона залишилася неушкодженою, втім знаходиться в шоковому стані.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що автобус з пасажирами перекинувся на українській трасі, кадри і деталі того, що відбувається.