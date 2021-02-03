Медики пытались реанимировать мужчину, который попал в страшную аварию

В частности, в Житомире в ДТП погиб водитель легковушки. Мужчине стало плохо за рулем и он направил авто в дерево, чтобы не столкнуться с другими, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В центре Житомира легковушка врезалась в дерево. Водитель скончался на месте. Момент столкновения зафиксировали камеры слежения.

Медики скорой, приехавшие на место ДТП, реанимировать мужчину не удалось. Предварительно, у него оборвался тромб. Вероятно, водителю стало плохо во время движения и он направил машину в дерево, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями.

В салоне вместе с водителем была и пассажирка. Она осталась невредимой, впрочем находится в шоковом состоянии.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.