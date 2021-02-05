Яна Троянова, известная российская актриса десять лет назад потеряла сына, о трагедии ей сообщил гражданский муж

Известная российская актриса Яна Троянова осталась без единственного наследника, ее сын Николай свел счеты с жизнью в двадцатилетнем возрасте. Как передает Politeka, первым о трагедии женщине сообщил ее гражданский муж, российский режиссер Василий Сигарев, сообщает StarHit.

Василий заговорил об этом только после того, как расстался со своей любимой. Режиссер рассказал, что с недавних пор не живет с Яной, по ее инициативе. Яна разлюбила его "как мужчину", о чем сама сказала, признался режиссер.

О трагедии с Николаем известный режиссер рассказывает с болью. Трагический случай произошел десять лет назад, но Яна предпочитала хранить молчание долгое время после произошедшего. Стало известно, что Николай попал под воздействие "плохой компании", появились наркотики и алкоголь, юноша не мог справиться со своей зависимостью, и совершил суицид.

Сигарев первым узнал о смерти сына своей любимой женщины. По словам Василия, Яна уехала к подруге Нади, и телефон забыла дома. "Я заорал матом, ведь мне нужно сообщить об этом Трояновой", - рассказал Сигарев. Когда Василий с матерями стали подниматься к квартире Яниной подруги, она увидела их. Тогда Василий в последний момент бросился и, затащив любимую в квартиру, повалил на пол, пытаясь защитить ее от самой себя.

"Она все поняла", — рассказал Сигарев. Он боялся, что Яна спрыгнет в лестничный проход старой "сталинки", следуя за своим сыном.

Яна недавно разместила пост рассказав о случившемся, "Лети. Прости", - написала актриса в посте посвященному дню рождению сына.

Сама актриса после трагедии с сыном пыталась "заморозить" свои яйцеклетки, чтобы родить еще ребенка, но тогда карьера актрисы, по ее словам будет прервана, она просто растворится в ребенке.

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