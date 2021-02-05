Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася кадрами, які не показала під час відпустки

Кілька днів тому Нікітюк повернулася з відпочинку, який провела на Мальдівах. Під час своєї відпустки зірка активно публікувала різні знімки, показувала, як веселиться і купається. Також Нікітюк поділилася своїми зауваженнями про кухню та обслуговування.

А по поверненню додому Леся вирішила показати кілька фото, на яких позувала відразу в трьох різних образах. Дані кадри сама Нікітюк раніше не публікувала, тому звернула на себе уваги за допомогою даних знімків: в купальнику, світлій сукні і в чорних міні-шортах.

Причому під останнім кадром Нікітюк пожартувала над собою за невдалу позу, назвавши себе: «Клишоногою від Бога».

Проте, на кадрах добре видно, як виглядає струнка зірка – тонка талія, підтягнуті довгі ноги і доглянута шкіра. Леся раніше розповідала, що просто займається спортом і відмовилася від шкідливостей. А якщо їх і їсть, то на допомогу приходить інтервальне голодування.

Також Нікітюк поділилася пікантними кадрами. На них Нікітюк сіла на водійське місце розкішного автомобіля Porsche, і закинула ноги в лакованих чобітках на приладову панель. Ймовірно, Леся вирішила похвалитися колготками з незвичайним візерунком.

На іншому кадрі Леся сидить за рулет і піднімає спідницю, щоб колготи можна було краще розгледіти.

Фото викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Шановна, помийте ноги ", "Тату, яке легко можна собі дозволити. Міняй хоч кожну годину«, " Ох ці ноги....з розуму зведуть багатьох "Леся як завжди шикарна», «я думала мужик»," у моєї мами скатертину з таким же принтом є 😄 але на колготках він явно виглядає краще", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.