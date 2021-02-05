Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась кадрами, которые не показала во время отпуска

Несколько дней тому назад Никитюк вернулась из отдыха, который провела на Мальдивах. Во время своего отпуска звезда активно публиковала различные снимки, показывала, как веселится и купается. Также Никитюк поделилась своими замечаниями о кухне и обслуживании.

А по возвращению домой Леся решила показать несколько фото, на которых позировала сразу в троих разных образах. Данные кадры сама Никитюк ранее не публиковала, поэтому обратила на себя внимания при помощи данных снимков: в купальнике, светлом платье и в черных мини-шортах.

Причем под последним кадром Никитюк подшутила над собой за неудачную позу, назвав себя: «Косолапенькой от Бога».

Тем не менее, на кадрах хорошо видно, как выглядит стройная звезда – тонкая талия, подтянутые длинные ноги и ухоженная кожа. Леся ранее рассказывала, что просто занимается спортом и отказалась от вредностей. А если их и ест, то на помощь приходит интервальное голодание.

Также Никитюк поделилась пикантными кадрами. На них Никитюк уселась на водительское место роскошного автомобиля Porsche, и закинула ноги в лакированных сапожках на приборную панель. Вероятно, Леся решила похвастаться колготками с необычным узором.

На другом кадре Леся сидит за рулет и приподнимает юбку, чтобы колготы можно было лучше разглядеть.

Фото вызвали бурную реакцию пользователей Сети.

«Уважаемая, помойте ноги »,«Тату, которое легко можно себе позволить. Меняй хоть каждый час», «Ох эти ноги....с ума сведут многих «Леся как всегда шикарна», «Я думала мужик», «У моей мамы скатерть с таким же принтом есть 😄 но на колготках он явно смотрится лучше», - пишут в комментариях.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.