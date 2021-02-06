Телеведуча Леся Нікітюк розкрилася перед публікою з нового боку

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких, показала, чим займається в готелі Hilton Kyiv.

Так, розпарена й розслаблена Нікітюк позувала біля басейну, розтягнувшись на шезлонгу. Дівчина в білому халаті зняла практично пустельне приміщення, повідомивши, що їй навіть подобається в даний момент бути однією.

Потім вона перевела камеру на себе, і ось тут-то глядачів чекав сюрприз: Леся із захованим волоссям під поліетиленовою шапочкою налякала чорними колами під очима.

"Шикарно! Обожнюю Хілтон: нікого немає, ти з розтертою тушшю лежиш, відпочиваєш, ходиш в хамам, потім розтираєшся льодом...", - заявила телеведуча.

До речі, хамам - це турецька лазня.

Таким чином, Нікітюк показала, як любить розслаблятися по п'ятницях в кінці трудового тижня.

Раніше ми розповідали, що Леся зізналася про складний період в житті, коли була змушена поправити своє психічне здоров'я за допомогою сильних препаратів. До нервового зриву дівчину довела напружена робота в тревел-шоу "Орел і решка".

"Мені було страшно, я не спала, мене трясло... У мене був мінімальний курс гідазепаму, тому що мене прям зривало... Через кілька років я прямо вже доходила до ручки. Це було один раз і необхідно, тому що у мене просто лилися сльози і я виходила з себе...", - поділилася зірка, зазначивши, що зараз, на щастя, вона вже в порядку.

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.