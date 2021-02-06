Телеведущая Леся Никитюк раскрылась перед публикой с новой стороны

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых, показала, чем занимается в отеле Hilton Kyiv.

Так, распаренная и расслабленная Никитюк позировала возле бассейна, растянувшись на шезлонге. Девушка в белом халате засняла практически пустынное помещение, сообщив, что ей даже нравится в данный момент быть одной.

Затем она перевела камеру на себя, и вот тут-то зрителей ждал сюрприз: Леся со спрятанными волосами под полиэтиленовой шапочкой напугала черными кругами под глазами.

"Шикарно! Обожаю Хилтон: никого нет, ты с растертой тушью лежишь, отдыхаешь, ходишь в хамам, потом растираешься льдом...", - заявила телеведущая.

К слову, хамам - это турецкая баня.

Таким образом, Никитюк показала, как любит расслабляться по пятницам в конце трудовой недели.

Ранее мы рассказывали, что Леся призналась о сложном периоде в жизни, когда была вынуждена поправить свое психическое здоровье с помощью сильных препаратов. К нервному срыву девушку довела напряженная работа в трэвел-шоу "Орел и решка".

"Мне было жутко страшно, я не спала, меня трясло... У меня был минимальный курс гидазепама, потому что меня прям срывало... Через несколько лет я прямо уже доходила до ручки. Это было один раз и необходимо, потому что у меня просто лились слезы и я выходила из себя...", - поделилась звезда, отметив ,что сейчас, к счастью, она уже в порядке.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.