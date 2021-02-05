"Холостяк-10" Макс Михайлюк викликав переполох - публіка не може повірити своїм очам

35-річний Михайлюк тільки у вересні минулого року з'їхався зі своєю коханою, українською топ-моделлю Дариною Хлистун, як вже парочка оголосила про поповнення.

Як передає Politeka.net, Макс опублікував зворушливі знімки з 24-річною вагітною подругою у своєму мікроблозі в Instagram.

І колишній "Холостяк", і його кохана роздяглися заради фотосесії. Даша позувала в чорному топі і джинсах, а Макс тільки в джинсах. На першому кадрі хлопець встав перед дівчиною на коліна, доторкнувшись губами до її помітно кругленького животика.

На іншому фото усміхнений Михайлюк приклав вухо до живота Даші.

"Кожен день - ще один день ближче до зустрічі з іншою любов'ю мого життя❤️", - з теплом підписав кадри майбутній батько.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене та вітати пару:

"Капеееець!!! Вітаю 💖"

"Классссс 😍 вітаю вас! Такі кльові 😇 🤗 "

"Ааааа кайййф!!! Вітаю вас!!!!❤️"

"Ми дуже раді))) наш холостяк, щасливий 😍 👍 🔥 "

"Ого! Несподівано! Мої вітання!✨"

"Дуже красиві і ніжні фото❤"

"В шоці"

"Ух ти молодці 😀"

"Варто було тільки взяти участь в "Холостяк" як все наврочилося... доля вона така 🤗 👍 "

"Вітаю Вас! Навіть не могла уявити!"

Нагадаємо, про роман Михайлюка й Хлистун стало відомо наприкінці червня минулого року.

Дар'я Хлистун - одна з найуспішніших українських моделей на даний час. Дівчина знімалася в рекламних кампаніях Armani і робила покази на Тижнях моди в Нью-Йорку, Парижі та Мілані. У 2017 році навіть була відібрана для участі в шоу Victoria's Secret, але не змогла взяти в ньому участь через візовий скандал.

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