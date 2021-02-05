"Холостяк-10" Макс Михайлюк вызвал переполох - публика не может поверить своим глазам

35-летний Михайлюк только в сентябре прошлого года съехался со своей возлюбленной, украинской топ-моделью Дарьей Хлистун, как уже парочка объявила о скором пополнении.

Как передает Politeka.net, Макс опубликовал трогательные снимки с 24-летней беременной подругой в своем микроблоге в Инстаграм.

И бывший "Холостяк", и его возлюбленная разделись ради фотосессии. Даша позировала в черном топе и джинсах, а Макс только в джинсах. На первом кадре парень встал перед девушкой на колени, прильнув губами к ее заметно округлившемуся животик.

На другом фото улыбающийся Михайлюк приложил ухо к животу Даши.

"Каждый день - еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни❤️", - с теплом подписал кадры будущий отец.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное и поздравлять пару:

"Капеееец!!! Поздравляю 💖"

"Классссс 😍 Поздравляю вас! Такие клёвые 😇🤗"

"Ааааа кайййф!!! Поздравляю вас!!!!❤️"

"Мы очень рады))) наш холостяк, счастлив 😍👍🔥"

"Ого! Неожиданно! Мои поздравления!✨"

"Очень красивые и нежные фото❤"

"В шоке"

"Ух ты, молодцы 😀"

"Стоило только поучаствовать в "Холостяк" как все сглазилось... судьба она такая🤗👍"

"Поздравляю Вас! Даже не могла представить!"

Напомним, о романе Михайлюка и Хлистун стало известно в конце июня прошлого года.

Дарья Хлистун — одна из самых успешных украинских моделей на данное время. Девушка снималась в рекламных кампаниях Armani и делала показы на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане. В 2017 году даже была отобрана для участия в шоу Victoria’s Secret, но не смогла принять в нем участие из-за визового скандала.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".