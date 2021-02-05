"Холостяк-10" Макс Михайлюк вызвал переполох - публика не может поверить своим глазам
35-летний Михайлюк только в сентябре прошлого года съехался со своей возлюбленной, украинской топ-моделью Дарьей Хлистун, как уже парочка объявила о скором пополнении.
Как передает Politeka.net, Макс опубликовал трогательные снимки с 24-летней беременной подругой в своем микроблоге в Инстаграм.
И бывший "Холостяк", и его возлюбленная разделись ради фотосессии. Даша позировала в черном топе и джинсах, а Макс только в джинсах. На первом кадре парень встал перед девушкой на колени, прильнув губами к ее заметно округлившемуся животик.
На другом фото улыбающийся Михайлюк приложил ухо к животу Даши.
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"Каждый день - еще один день ближе к встрече с другой любовью моей жизни❤️", - с теплом подписал кадры будущий отец.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное и поздравлять пару:
"Капеееец!!! Поздравляю 💖"
"Классссс 😍 Поздравляю вас! Такие клёвые 😇🤗"
"Ааааа кайййф!!! Поздравляю вас!!!!❤️"
"Мы очень рады))) наш холостяк, счастлив 😍👍🔥"
"Ого! Неожиданно! Мои поздравления!✨"
"Очень красивые и нежные фото❤"
"В шоке"
"Ух ты, молодцы 😀"
"Стоило только поучаствовать в "Холостяк" как все сглазилось... судьба она такая🤗👍"
"Поздравляю Вас! Даже не могла представить!"
Напомним, о романе Михайлюка и Хлистун стало известно в конце июня прошлого года.
Дарья Хлистун — одна из самых успешных украинских моделей на данное время. Девушка снималась в рекламных кампаниях Armani и делала показы на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане. В 2017 году даже была отобрана для участия в шоу Victoria’s Secret, но не смогла принять в нем участие из-за визового скандала.
Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".
Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".
Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".