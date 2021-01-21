Молодая модель Дарья Хлистун, которая начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, рассказала об успешном выходе на сцену с Наоми

Об отношениях молодой и перспективной модели стало известно спустя пару месяцев после финала проетка. Макс скрывал свою личную жизнь, чтобы избежать лишней критики. Сама же девушка на множественные вопросы и критику никак не реагировала.

Теперь пара живет вместе, а недавно даже трогательно отметила день рождения девушки на отдыхе и поделилась совместными нежными кадрами. Также Даша в разделе Стори рассказала о том, как успешно выступила с легендарной мировой моделью Наоми Кэмпбелл. Позируя рядом с красоткой, Даша выглядела очень эффектно, а поклонники смогли узнать, что сотрудничала с легендой Хлистун уже не один раз.

Отметим, бурные обсуждения, связанные с Дарьей часто переходят границы. Девушка довольно популярна, ведь участвовала в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino, Marc Jacobs и Chloé.

Также ранее Даша попросила посоветовать ей топовые фильмы и сериалы, а фанаты не остались равнодушны:

Вот как отвечают в сети:

«Сериал : Как избежать наказание за убийство . Сериал нечто , у меня нет слов ... смотрю сейчас , не вероятная игра актеров , держит в напряжении все сезоны . Посмотрите не пожалеете ); Ты смотрела «Великолепная миссий Мейзел» и «Аббатство Даунтон», «Миллиарды»? очень крутые сериалы😍; Сериалы : «Годы», «черное зеркало»; Emily in Paris, хороший сериал 😉; Элита на нетфликсе😎; Сериал "Сестра Рэтчед" 😉; Власть в ночном городе 👍🏻; Большая маленькая ложь ❤».

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".