Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, взяла участь у модній зйомці для журналу

Після того, як модель знялася в спеціальному реаліті Від Нетфлікс про багатих азіатів, пропалюють своє життя в Нью-Йорку, Популярність Кім Лі збільшилася в рази. Дівчина не тільки показала себе з нового боку, але ще і вразила змінами в іміджі. Цього ж разу Кім поділилася кадрами з нової зйомки.

Справа в тому, що Лі взяла участь у спеціальній рекламній фотосесії, яка була створена для модного випуску Гламур. У напівпрозорому купальнику Кім Лі пройшлася по спеціальній фотозоні і підкорила підтягнутою фігурою

"За лаштунками гламуру", - написала Лі під роликом.

Фанати почали захоплюватися перетворенням моделі:

«Красивий образ😍; Так страшенно жарко; Дуже красиво; 😍 не можу дочекатися 2 сезону; Кім за Кайлі весь день 🔥; Baddddie 🔥; Твоя мама така горда, лол; Кейлі Дженнер ревнує, побачивши твою красу 😜; Одержима лялечка🔥🔥; Бути красивою - це так складно😍; супер дівчина 💋; Абсолютно потрясающеу; Такий класичний вид. Це красиво!».

У розділі Сторі Кім також поділилася сміливим кадром, який після опублікували і самі шанувальники. На ньому дівчина позувала в чорних штанях в маленьких горошок класичного крою і чорному топі на тонких лямках. Верхній одяг Кім тримала в руках, схилившись трохи вперед перед камерою.

Мінімальний макіяж, розпущені темні локони і чорно-біла обробка зробили кадр більш чуттєвим. Таким чином Лі вдалося підкреслити достоїнства своєї фігури.

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