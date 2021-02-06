Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, приняла участие в модной съемке для журнала

После того, как модель снялась в специальном реалити от Нетфликс про богатых азиатов, прожигающих свою жизнь в Нью-Йорке, популярность Ким Ли увеличилась в разы. Девушка не только показала себя с новой стороны, но еще и впечатлила переменами в имидже. В этот же раз Ким поделилась кадрами из новой съемки.

Дело в том, что Ли приняла участие в специальной рекламной фотосессии, которая была создана для модного выпуска Гламур. В полупрозрачном купальнике Ким Ли прошлась по специальной фотозоне и покорила подтянутой фигурой

«За кулисами Гламура», - написала Ли под роликом.

Фанаты принялись восхищаться преображением модели:

«Красивый образ😍; Так чертовски жарко; Слишком красиво; 😍 не могу дождаться 2 сезона; Ким Ли за Кайли весь день 🔥; Baddddie 🔥; Твоя мама такая гордая, лол; Кейли Дженнер ревнует, увидев твою красоту 😜; Одержимая куколка🔥🔥; Быть красивой - это так сложно😍; супер девушка 💋; Совершенно потрясающеу; Такой классический вид. Это красиво!».

В разделе Стори Ким также поделилась смелым кадром, который после опубликовали и сами поклонники. На нем девушка позировала в черных штанах в маленьких горошек классического кроя и черном топе на тонких лямках. Верхнюю одежду Ким держала в руках, склонившись чуть вперед перед камерой.

Минимальный макияж, распущенные темные локоны и черно-белая обработка сделали кадр более чувственным. Таким образом Ли удалось подчеркнуть достоинства своей фигуры.

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